Twee aanhoudingen voor witwassen

Zowel de chauffeur als de passagier gedroegen zich bij de controle erg nerveus. Ze konden geen verklaring geven waar ze vandaan kwamen, waar de rit begonnen was of waar ze naartoe gingen. Ook klopte de informatie in de taximeter niet. De agenten vroegen of ze de auto verder mochten onderzoeken en daar werd toestemming voor gegeven.

In de auto werd bijna dertigduizend euro aangetroffen. Zowel de chauffeur als de bijrijder zijn aangehouden op verdenking van witwassen. Ze zijn overgebracht naar een politiecellencomplex en worden daar gehoord. De verdachten zijn beide 22 jaar en afkomstig uit Rotterdam. Het geld en de auto zijn in beslag genomen voor onderzoek.