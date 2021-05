Getuigenoproep brandstichting kantoorpand

Agenten hebben de aanwezigen bevraagd. Vandaag, zondag 16 mei, wordt er sporenonderzoek gedaan. Voor het onderzoek is de politie nog op zoek naar getuigen die voor of na 1.35 uur iets verdachts hebben gezien in de omgeving van het pand aan de Oude Haaksbergerweg. Heeft u informatie? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Anoniem een tip doorgeven is mogelijk via 0800-7000.

(2021218875) NV