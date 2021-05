Woning vermoedelijk beschoten

Rond 3 uur vannacht hoorden buurtbewoners een knal. Pas later op de dag werd er het gat in de ruit ontdekt. Er worden nu sporen veiliggesteld en de politie zoekt getuigen. Hebt u iets gehoord of gezien, afgelopen nacht in Waardenburg? Of woont u in de omgeving en hebt u camerabeelden waarop iets te zien is, afgelopen nacht? Bel dan de politie via 0900-8844 om uw informatie te delen. Wilt u anoniem blijven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

Of dit incident te maken heeft met de recente voorvallen in de Bommelerwaard, waar meerdere keren op woningen werd geschoten, maakt deel uit van het onderzoek. Bij de afrit van de A2 bij Hedel was afgelopen nacht juist een controle in verband met de incidenten van de afgelopen weken.