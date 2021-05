Twee mannen aangehouden voor drugshandel

De politie trof vervolgens bij fouillering bij een van hen een zak met wikkels met vermoedelijk drugs aan in de jaszak.

Op dat moment rende de man weg. De politie zette de achtervolging in. De man stopte niet op aanroepen, en de achtervolgende agent zag dat de man een plastic zak in het water wierp. Nadat de man, een 21-jarige Amsterdammer, nog steeds niet stopte met wegrennen is hij tegen de grond gewerkt en aangehouden. De plastic zak is uit het water gevist, in de zak bleken diverse soorten poeders, kristallen en pillen te zitten, vermoedelijk drugs. Dit wordt nader onderzocht. De andere man uit de auto, een 20-jarige Amsterdammer, is ook aangehouden.

2021098784