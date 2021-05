Aanhouding na steekincident Thorbeckeweg

Dordrecht - Rond 12:15 uur krijgt de politie een melding van een steekincident aan de Thorbeckeweg in Dordrecht. Bij de portiek van een flat wordt een man aangetroffen met verwondingen. Sporen leiden naar een woning aan de Thorbeckeweg. De in de woning aanwezige man, een 35-jarige uit Dordrecht, is aangehouden als verdachte in deze zaak.