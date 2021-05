Buurtbewoner meldt verdachte situatie

De mannen doken bijvoorbeeld weg als er iemand langs kwam, dus het leek of zij dingen aan het doen waren die het daglicht niet konden verdragen. De melder lette goed op de opvallende kenmerken van de drie en gaf een signalement door aan de politie.

Agenten kwamen ter plaatse en troffen in eerste instantie twee mannen aan. Zij voldeden aan het signalement dat de getuige had opgegeven. De mannen droegen kleding bij zich die, zo verklaarden de mannen, afkomstig was uit een kledingcontainer. Toen de agenten hen sommeerden om de kleding in de container terug te stoppen kwam er ook een derde man tevoorschijn. Twee van de mannen konden zich legitimeren, de derde niet. Hij is aangehouden en overgebracht naar het bureau. Daar toonde hij wel ineens een legitimatiebewijs. Twee van de mannen (23 en 29 jaar) waren afkomstig uit Roemenië. De derde man was 27 jaar en kwam uit Sprundel. Tegen hen is proces-verbaal opgemaakt.