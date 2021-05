Diverse auto’s opengebroken bij bedrijf, verdachte aangehouden

De man was, volgens camerabeelden, al langer op het afgesloten terrein aan de Smoorstraat in Roosendaal en had een auto ingericht als slaapplaats. In verschillende andere auto’s had hij ingebroken en hier mogelijk spullen uitgehaald. Omdat op camerabeelden te zien was dat de man op het terrein rondscharrelde waren medewerkers naar het bedrijf gekomen en betrapten zij de man.

De 40-jarige Amsterdammer is door de politie overgebracht naar een politiecellencomplex en wordt daar gehoord over de inbraak. Hij zit nog vast. De medewerkers van het bedrijf hebben een getuigenverklaring afgelegd en ook is een aangifte door de agenten opgenomen.