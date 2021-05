Man aangehouden op verdenking van stalking, bedreiging en mishandeling

Stalking is een misdrijf. Veel mensen die gestalkt worden, voelen zich bang en machteloos. Maar dat hoeft niet! Als u zich zorgen maakt over het risico dat u mogelijk loopt, bespreek dan uw zorgen met anderen en neem zo snel mogelijk contact op met de wijkagent of iemand anders van de politie.

Ook als u bedreigd wordt of als er gedreigd wordt om privévideos openbaar te maken, neem dan altijd contact op met de politie.

Melden en aangifte doen

Hoewel een melding van een strafbaar feit vaak voldoende kan zijn om verder onderzoek in te stellen, is dat voor stalking niet het geval. Om stalking strafrechtelijk te kunnen vervolgen en onderzoek te doen, is altijd een aangifte nodig. De aangifte is een procesverbaal waarin de politie beschrijft wat u over de situatie vertelt. Ook verzoekt u daarin de politie om verder onderzoek te doen. De politie doet alleen verder onderzoek als u daar bij de aangifte uitdrukkelijk om vraagt en u ook na een aantal dagen nog achter uw verzoek om vervolging staat.

In nood? Bel 112!

In noodsituaties waarbij de stalker u direct bedreigt, uw spullen vernielt of bijvoorbeeld uw woning probeert binnen te komen, belt u direct 112. De politie zal zo snel mogelijk bij u komen om de acute dreiging te stoppen. Als de stalker iets strafbaars doet, neemt de politie hem mee naar het bureau. Dan wordt de pleger dus op heterdaad aangehouden. Omdat er niet altijd voldoende bewijs is, heeft de politie niet altijd mogelijkheden om de stalker aan te houden en strafrechtelijk in te grijpen. Soms heeft de politie geen mogelijkheden om de stalker aan te houden. U kunt dan met het gevoel achterblijven dat de politie u niet direct helpt en de stalker alleen maar wegstuurt. Toch is het belangrijk dat u de politie blijft bellen. De politie kan dan alle waarnemingen vastleggen in een politieregister. De politie verzamelt informatie om daarmee uiteindelijk (met ‘gestapelde’ feiten) wel degelijk strafrechtelijk op te kunnen treden en de stalker te vervolgen.