Omstanders houden vechtende man in bedwang

Toen agenten aankwamen bij het opstootje zagen zij een man die door drie andere mannen in bedwang werd gehouden. Meerdere getuigen verklaarden dat deze man een ruit van een woning aan de Gerbrandystraat had ingegooid en dat hij daarna door die kapotte ruit de woning was binnengegaan. De bewoner was vervolgens in paniek naar buiten komen rennen, met de indringer achter zich aan. Buiten ontstond een worsteling. Omstanders hadden moeite om de twee mannen uit elkaar te halen en konden uiteindelijk de indringer met vereende krachten vasthouden. Op dat moment arriveerden agenten.

Zij boeiden de 38-jarige Vlissinger om hem over te brengen naar een politiecellencomplex. De man sloeg wartaal uit en er was op geen enkele manier contact met hem te krijgen. In plaats van naar een politiecellencomplex is de man overgebracht naar een zorginstelling. Wanneer hij daartoe in staat is wordt er een verklaring van hem opgenomen. Het slachtoffer raakte lichtgewond door de aanval en is behandeld door ambulancemedewerkers. Hij heeft een verklaring afgelegd bij de politie.