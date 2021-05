Politie zet duikers in bij onderzoek Wernhout

Rond 10.00 uur zullen duikers van het Landelijk Team Onderwater Zoekingen (LTOZ) van de politie het water ingaan op zoek naar sporen die mogelijk iets met deze zaak te maken kunnen hebben.

Het onderzoek naar de doodsoorzaak en de identiteit van de ouders van de baby is nog in volle gang. Diverse tips worden nagelopen en sporen worden onderzocht. We hebben hierbij ook informatie nodig van mogelijke getuigen. Heeft u in of nabij het park iets gezien wat u nu mogelijk verdacht vindt? Iets wat in eerste instantie niet het melden waard leek te zijn, kan voor de politie waardevolle informatie zijn.

Weet u meer over de mogelijke ouders en hun verblijfplaats? Laat ons dat dan weten. Ieder detail, hoe klein ook, kan ons helpen! Wij maken ons ernstige zorgen om de ouders en willen dan ook graag achterhalen wie zij zijn.