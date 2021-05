Politie onderzoekt plofkraak station

Er kwamen meerdere meldingen binnen over knallen. Toen agenten ter plaatse kwamen zagen zij dat de geldautomaat en de pui van het gebouw vernield zijn. Er is sprake van grote schade. De politie is meteen een onderzoek gestart. In de omgeving hebben agenten uitgekeken naar de verdachten. Daarbij is ook een helikopter en een politiehond ingezet. Het is onbekend wat er is buitgemaakt.