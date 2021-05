Agressieve hond neergeschoten

Nadat de Mastino Napoletano de kleinere hond had gebeten wilde de eigenaresse van de Mastino er volgens getuigen vandoor gaan. Omstanders hielden haar tegen en belden de politie. Toen agenten ter plaatse waren liep de betreffende hond los. Agenten vroegen de eigenaresse of zij de hond wilde aanlijnen. De vrouw sprak geen Nederlands of Engels dus de communicatie verliep moeizaam. Er kwam een tweede politieauto ter plaatse. Op dat moment werd de Mastino (weer) agressief en kwam hij op één van de agenten af. De agent gebruikte pepperspray om de hond op afstand te houden. Vervolgens viel de hond de tweede agent aan. Hij schoot de hond neer uit zelfverdediging. Een dierenarts is ter plaatse gekomen om de hond te behandelen, maar moest het dier in laten slapen. De eigenaresse van de Mastino is niet aangehouden omdat het hier om een civiele zaak gaat. Er wordt wel bemiddeld tussen de twee eigenaressen om de schade aan de gebeten hond te verhalen.

2021220439 NvV