Gezin met baby van dak gehaald

Brandweerlieden redden met een hoogwerker twee volwassenen met hun baby van het dak. Zeven bewoners zijn gecontroleerd in de ambulance. Vijf van de slachtoffers, waaronder de baby, zijn daarna vervoerd naar het ziekenhuis vanwege het inademen van rook. Een van hen had daarbij nog een hoofdwond. De politie gaat uit van brandstichting en zoekt getuigen.



Gevaarszetting

Kort na middernacht ontvingen hulpdiensten een melding dat een winkel in de brand stond en dat het vuur oversloeg op erboven gelegen woningen. Op dat moment waren de bewoners thuis, de meeste lagen te slapen. Uit een bovenwoning waren twee volwassenen met hun baby genoodzaakt het dak op te vluchten. Voor vier ontruimde panden was de ontruiming tijdelijk, de bewoners konden later hun woning weer in.



Brandstichting

De politie heeft sterke vermoedens dat er sprake is van brandstichting. Een buurtbewoner meldde dat hij rond 00:15 uur twee in het donker geklede personen bij de winkel zag staan. Een van hen droeg een petje. Kort daarna hoorde de buurtbewoner het geluid van brekend glas en direct daarna vatte de winkel vlam. Vervolgens zag hij de twee wegrennen richting de Neuhuyskade. Direct rende hij zelf de straat op om omwonenden te waarschuwen. Al snel kreeg hij daarbij hulp van drie passanten die meehielpen de bewoners te waarschuwen.



Onderzoek

De politie doet uitgebreid onderzoek naar de brandstichting en zoekt getuigen. Forensisch brandonderzoekers onderzoeken de oorzaak van een brand. De brandonderzoekers zoeken naar sporen tussen de brandresten en lezen zo het brandbeeld. Er wordt een uitgebreid buurtonderzoek gedaan.



Iets verdachts gezien of gehoord?

Help mee om deze brandstichting op te lossen. Nog steeds zoeken wij mensen die iets gezien of gehoord hebben in de omgeving van de brand aan de Weissenbruchstraat. Misschien viel u rond middernacht daar iets op of juist de dagen of weken daarvoor. Bel de districtsrecherche Den Haag-West met informatie op 0900-8844. Meld u liever anoniem? Bel dan met 0800-7000.



Camerabeelden

De politie zoekt camerabeelden uit de omgeving die helpen dit zware misdrijf op te lossen. Heeft u een dashcam, een video deurbel of een camera bij uw woning? Kijk deze beelden dan uit en check of daarop verdachte situaties te zien zijn. U kunt de beelden direct uploaden via deze link op politie.nl . Of bel met de politie via 09000-8844 dan komen rechercheurs de beelden ophalen.