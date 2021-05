Ramkraak juwelier, politie zoekt getuigen

Omstreeks 03.15 uur kwamen bij de politiemeldkamer meerdere meldingen binnen van mensen die een enorme klap hadden gehoord op de Jan Barendselaan. Daar bleek de gevel van de juwelier te zijn geramd met een personenauto. De verdachten zijn er vervolgens met een nog onbekende buit vandoor gegaan. Meerdere getuigen meldden dat er twee scooters zijn weggereden vanuit de richting van de juwelier. Ondanks een zoektocht in de wijde omgeving, werden er geen verdachten aangehouden.



Tips?

De politie in het Westland onderzoekt de zaak en roept getuigen op zich te melden. Heeft u iets gezien in de nacht van zondag 16 op maandag 17 mei in de omgeving van de Jan Barendselaan dat mogelijk verband kan houden met deze ramkraak? Heeft u na 03.15uur mogelijk de verdachten gezien tijdens hun vlucht? Heeft u camera’s hangen op uw woning of bedrijf en heeft u rondom het tijdstip van de ramkraak iets geregistreerd dat voor de recherche relevant kan zijn? Neem dan contact op via nummer 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met M. 0800-7000.