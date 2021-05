Man (40) aangehouden voor steken van buurman

Op zondagavond 16 mei was het al raak tussen de buren aan de Ellemare in Rotterdam Charlois. Er was sprake van geluidsoverlast waarop de politie kwam waarna de gemoederen waren gesust en de geluidsoverlast stopte. Enkele uren later, rond 04.00 uur kwam er opnieuw een melding binnen ditmaal zou er ook zijn gestoken. Agenten troffen een 59-jarige man gewond aan, hij is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De andere buurman (40), kon direct worden aangehouden. Hij is meegenomen naar bureau en wordt gehoord. De politie doet verder onderzoek naar wat zich er in de woningen nou precies heeft afgespeeld.

Meer info?

De politie doet onderzoek naar wat zich afgespeeld voorafgaand aan het steekincident. De hulp van getuigen is daarbij erg belangrijk. Heeft u iets gezien, meer informatie of camerabeelden en dit nog niet met de politie gedeeld? Belt u dan alstublieft met 0900-8844 of geef uw informatie door via onderstaand tipformulier. Anoniem melden kan natuurlijk ook via meld misdaad anoniem op 0800-7000.