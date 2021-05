Snelle aanhouding na overval Wibra Hoogvliet

De huishoud/kledingwinkel had aardig wat klanten binnen toen de overvaller binnenkwam, dus de schrik zit er goed in. Met een vuurwapen bedreigde hij het personeel en eiste geld. Met de inhoud van de kassa vluchtte hij de winkel uit. Een snelle zoekactie en spreken met getuigen voor een scherp signalement, leverde een snelle aanhouding op. De verdachte was in bezit van het vermoedelijk buitgemaakte geld en een nepvuurwapen. Het geld is in beslag genomen, net als het nepvuurwapen, dat niet van echt te onderscheiden was.

Rechercheurs onderzoeken of de verdachte betrokken was bij eerdere overvallen afgelopen weken in Hoogvliet.