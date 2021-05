Aanhoudingen bij grote integrale controle Westelijk Havengebied

De controlerende agenten spraken in totaal 41 jongeren aan op dit gevaar. Naast het aanspreken besteedde de politie ook aandacht aan transportcriminaliteit en mobiel banditisme. Zo troffen de agenten in een Bulgaarse auto een boksbeugel en een op een vuurwapen gelijkend voorwerp aan. De controle op transportcriminaliteit is gericht op een integere transportbranche. Hierbij werden ondeugdelijke lachgasflessen en andere overtredingen bij het vervoer van lachgas geconstateerd. De ondeugdelijke gasflessen en de aangetroffen wapens zijn in beslag genomen. In totaal werden er 151 voertuigen gecontroleerd, vier processen-verbaal opgemaakt en ten minste twintig bekeuringen uitgeschreven.