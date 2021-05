15-jarige Hoofddorper zwaargewond door aanval met machete, verdachte aangehouden.

Hoofddorp - De politie in Hoofddorp kreeg maandagmiddag om 15.30 uur melding van een steekpartij aan de Hoofdweg nabij een school. Volgens de melding was de verdachte weggerend in de richting van de molen. Op de plaats van het steekincident trof de politie een zwaar- doch niet levensgevaarlijk gewonde 15-jarige jongen aan. Hij is overgebracht naar een ziekenhuis.