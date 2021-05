Aanhouding in onderzoek naar schietincident

Op zondagavond 11 april rond 22.30 uur kwamen bij de politie meerdere meldingen binnen van schoten die waren gehoord door bewoners uit de omgeving van de Keizersgracht en de Steengracht. De politie trof na onderzoek meerdere kogelinslagen aan bij een woning aan de Steengracht.

Twee mannen gezocht

Eerder heeft de politie in het onderzoek naar het schietincident camerabeelden getoond waarop twee mannen te zien zijn. De verdachten zijn vastgelegd op camerabeelden wanneer ze vlak voor het schietincident in de richting van de Steengracht lopen. Lees hier het bericht.



-Herkent u de twee mannen op beeld? De combinatie van deze twee mannen kan voor herkenning zorgen. Een van hen heeft een opvallende trainingsbroek aan met schuine strepen bij zijn onderbenen. Beide hebben witte schoenen aan. En donkere jassen. Kijkt u vooral naar de beelden of u ze herkent.

-Herkent u zichzelf op beeld? Meld u z.s.m. bij de politie

-Heeft u andere informatie over het schietincident?

Neemt u dan contact op met de politie in Alkmaar via het telefoonnummer 0900-8844. Informatie delen kan ook anoniem: bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

2021072542