Getuigenoproep aanranding Alkmaar

Een vrouw liep rond 22.50 uur over de Helderseweg en werd vanuit het niets van achteren door een onbekende man op de fiets benaderd en bij haar billen gepakt.

De man had het volgende signalement:

- man

- huidskleur onbekend

- normale, gemiddelde lengte

- leeftijd onbekend

- hij was gekleed in een grijze jas met capuchon

- hij reed op een sportieve herenfiets; zwart of donker van kleur.

De man fietste na de aanranding hard van haar weg.

Vragen aan het publiek

De vrouw belde de politie en de politie startte direct een onderzoek. Hierbij werden sporen onderzocht en camerabeelden opgevraagd. Ook is de politie nog op zoek naar mensen die camerabeelden bezitten uit de directe omgeving van de Brandweerkazerne van afgelopen maandagavond of van de Helderseweg, waar deze fietser mogelijk op te zien is.

De politie komt graag in contact met mensen die mogelijk iets gezien hebben van deze aanranding of die informatie hebben die voor dit onderzoek belangrijk kan zijn. Zij worden vriendelijk verzocht dit te delen met de zedenpolitie in Alkmaar via onderstaand tipformulier of via tel.nr. 0900-8844.

Wilt u er a.u.b. zaaknummer 2021100131 bij vermelden? Alvast hartelijk dank!

2021100131