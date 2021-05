Politie zoekt getuigen van geweldsincident bij bushalte

Rond 12.30 uur stapte het slachtoffer de bus uit aan de Texelstroomlaan toen zij werd belaagd door een man die ook de bus uitstapte. Vervolgens ging de verdachte er vandoor in de richting van de Zuiderzeestraat. Na onderzoek is later in de middag een verdachte in een woning in Den Helder aangehouden. Gelet op de achtergronden in het onderzoek werd de aanhouding door een arrestatieteam verricht.

Getuigenoproep

De politie doet onderzoek en komt graag in contact met mensen die informatie hebben over dit incident. Heeft u rond dit tijdstip iets gezien of gehoord in de omgeving van de Texelstroomlaan? Of tijdens de busrit tussen de Huisduinerweg en de Texelstroomlaan? Heeft u andere informatie over deze zaak? Neem dan contact op met de politie via het telefoonnummer 0900-8844. Informatie delen kan ook anoniem: bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

2021099720