Spoedsluiting bedrijfspand Zaanstad na doorzoeking

Zaanstad - Op 18 mei is in Zaanstad een bedrijfspand doorzocht. Dit gebeurde in een onderzoek naar de verkoop van onderdelen voor grootschalige hennepkwekerij. Bij de doorzoeking werden 70 klimaatkasten in beslag genomen. De burgemeester laat het pand met spoed sluiten.