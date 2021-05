Getuigenoproep beroving bij winkelcentrum Middenhoven

De straatroof wordt gepleegd door twee in het donker geklede jongens op een grijze scooter op de Doctor Willem Dreesweg in Amstelveen. Het slachtoffer raakt niet gewond bij de beroving, maar is logischerwijs wel erg geschrokken.

Mogelijk zijn de twee verdachten op de grijze scooter al eerder nabij het winkelcentrum Middenhoven gezien. De recherche wil daarom graag spreken met getuigen die de straatroof hebben gezien, maar ook met mensen die de twee verdachten op de grijze scooter mogelijk voor of na de beroving hebben gezien in de omgeving. Uw informatie kan bijvoorbeeld ook zeer waardevol zijn om de vluchtroute van de daders te achterhalen. Daarbij wil de recherche ook een beroep doen op mensen die beschikken over een bewakingscamera, een videodeurbel of een dashcam. De politie vraagt u daarom om uw beelden van maandagavond tussen 21 en 22 uur na te kijken of daarop wellicht de twee verdachten te zien zijn. Uw beelden kunnen van grote waarde zijn bij het verdere onderzoek.

Heeft u informatie of beelden voor de politie? Neem dan contact op via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier, waar u direct beeldmateriaal kunt uploaden. U kunt eventueel ook anoniem tippen via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.