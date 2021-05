Brandstichting Weissenbruchstraat en wapeninleveractie in Team West

Brandstichting Weissenbruchstraat Den Haag

Kort na middernacht woedde op maandag 17 mei een grote brand in een winkel en meerdere woningen in de Weissenbruchstraat. We hebben sterke vermoedens van brandstichting. Een getuige meldde dat hij rond 00.15 uur twee donkergeklede personen bij de winkel zag staan. Kort daarna hoorde de buurtbewoner glas breken en direct daarna vatte de winkel vlam. Vervolgens zag de getuige de twee wegrennen richting de Neuhuyskade. In de uitzending roepen we getuigen op.

Diefstal Waddinxveen

Op maandag 11 januari tussen 10.00 en 12.00 uur wisten twee mannen een bedrijf in Waddinxveen binnen te komen door zich voor te doen als medewerkers. Uit de personeelsruimte hebben ze de tas van een medewerkster meegenomen die op dat moment aan het werk was. In de uitzending worden camerabeelden getoond van de twee mannen.

Diefstal uit trein Centraal Station Den Haag

Op dinsdag 20 april rond 12.30 uur zat een passagier in een stilstaande trein op Den Haag CS. Een man klopte op het raam bij de passagier en wees op een kaartje in zijn hand. De passagier begreep het niet en was daardoor afgeleid. Na tien seconden liep de man weg. Daarna zag de passagier dat zijn rugzak was gestolen. In de uitzending worden camerabeelden getoond van de handlanger en degene die de tas steelt.

Wapeninleveractie #DropIt

Naar aanleiding van incidenten waarbij jongeren steeds vaker diverse soorten wapens gebruiken, organiseert de politie-eenheid Den Haag van maandag 17 tot en met zaterdag 22 mei een wapeninleveractie onder de naam ‘#DropIt’. Wie tijdens deze actie zijn (steek)wapen inlevert, kan dat doen zonder strafrechtelijke consequenties. Op alle politiebureaus van de Eenheid Den Haag staat een container waarin u wapens kunt deponeren. Wilt u een vuurwapen of munitie inleveren, maak dan via 0900-8844 een afspraak om deze thuis op te laten halen. Een politiefunctionaris in burgerkleding komt het wapen dan in een onopvallende auto thuis ophalen. In de uitzending wordt ruim aandacht besteed aan deze actie.

Heeft u informatie over een van de zaken?

Bel uw tips door via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070 of bel anoniem met M.0800-7000.

Team West: iedere dinsdag om 17.00 uur bij TV West. De uitzending wordt ieder uur herhaald. Op woensdag 12 mei wordt Team West nog een aantal keer herhaald. Opsporing Verzocht: vanavond rond 21.15 uur op NPO1 en wordt herhaald op woensdag 12 mei op NPO2 om 13.25 uur.