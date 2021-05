Informatie gezocht over steekincident

De districtsrecherche onderzoekt de zaak en roept getuigen op zich te melden. Ook komt de recherche graag in contact met mensen die mogelijk camerabeelden hebben van de looproute van de twee.



De beide broers vertrokken maandag 10 mei omstreeks 22:50 uur vanaf het De Savornin Lohmanplein en hebben de volgende route afgelegd:

Vanaf Savornin lohmanplein, Groen van Pinsterenlaan zijde health spa / sporthal loosduinen, Houtwijklaan, Linksaf de Architect Berlagelaan in aan zijde even huisnummers, overgestoken naar Architect Luthmannstraat, links aanhoudend Munirpad.



Dan is in de buurt van de Albert Schweitzerlaar een eerste confrontatie tussen slachtoffer en getuige en twee van de verdachten op een scooter. Daarna is het slachtoffer doorgelopen over het Munirpad, naar de Albert Lutulistraat. In de omgeving van de Raoul Wallenbergstraat en de Leyweg, tegenover Edamstraat, wordt het slachtoffer vervolgens gestoken. Op dat moment was hij alleen met drie verdachten op / met een scooter.



Heeft u informatie of camerabeelden die voor het onderzoek relevant kunnen zijn, neem dan contact op met de districtsrecherche Den Haag West via nummer 0900-8844. Liever anoniem, bel dan met m. 0800-7000.