Vrouw herkent poging spoofing: verdachte aangehouden

Een onbekende vrouw belde aan het begin van de avond op en deed zich voor als een medewerkster van de Rabobank. De ‘medewerkster’ vertelde haar dat er via een cyberaanval geprobeerd was om 1.700 euro van haar rekening af te halen. Om dit probleem op te lossen was het nodig om haar bankgegevens te controleren en moesten de pinpassen van haar en haar man per direct vervangen worden. De vrouw moest via de telefoon de huidige pincode van de passen doorgeven en de pincode van de nieuwe passen inspreken. Vervolgens zou binnen vijfenveertig minuten een koerier langskomen om de oude passen op te halen. De nieuwe pinpassen zouden een dag later worden bezorgd. Door dit verhaal kreeg de vrouw zoveel argwaan dat zij direct de politie inschakelde.



Binnen het half uur belde een man bij haar woning aan. Hij vertelde dat hij pakketbezorger was en een pakket kwam ophalen. Hij noemde hierbij dezelfde naam en bezorgcode die de bewoonster via de telefoon van de onbekende vrouw te horen had gekregen. Terwijl de vrouw de pakketbezorger aan de praat hield, arriveerden agenten bij haar woning. Zij hielden de man aan op verdenking van oplichting. Op het moment van de aanhouding zagen de agenten een zwarte Volkswagen Polo de Rijndijk uitrijden. De politie onderzoekt of dit voertuig iets te maken heeft met de oplichtingszaak. De 20-jarige verdachte zit op dit moment vast.



Getuigen gezocht

De politie komt graag in contact met mensen die tussen 17.00 en 18.30 uur iets verdachts hebben gezien of een zwarte Volkswagen Polo zagen op de Rijndijk. Dat kan door te bellen met 0900-8844 of M 0800-7000.



Voorkom dat u slachtoffer wordt van Spoofing en let op deze kenmerken van oplichting

De bank vraagt u nooit om:

uw beveiligingscodes, inloggegevens en/of pincodes

uw pas op te sturen of af te geven

geld over te maken

via een link direct in te loggen in Mobiel of Internet Bankieren

via een link in een e-mail of sms direct geld over te boeken

Uw bank zal u nooit onder druk zetten zo snel mogelijk te handelen. Een bank heeft namelijk zelf de mogelijkheid om een rekening te blokkeren als dat nodig is. Komt een leidinggevende aan de lijn? Let op, dat is ook een oplichter die in het complot zit. Bel bij twijfel altijd zelf de bank (op het bij u bekende nummer) om te controleren of het telefoontje wat u zojuist kreeg klopt.



Meer informatie over spoofing is te lezen via: https://www.politie.nl/themas/bankhelpdeskfraude.html