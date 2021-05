Oplichter met postpakketten en wisseltruc vastgezet

De slachtoffers werden eerst gebeld en voorbereid dat een pakket bezorgd zou worden maar dat men wel een klein geldbedrag voor verzendkosten moest pinnen. Even later stond er daadwerkelijk een bezorger met een pakket. Tijdens dat zogenaamde betalen, verwisselde de oplichter de bankpas. De slachtoffers ontvingen een waardeloos pakket en een geblokkeerde pas van een ander, terwijl men met hun pas direct geld opnam en grote aankopen deed. Ook logde men daarmee in de internetbankieromgeving in, waarna men spaargeld naar de betaalrekening overhevelde, de daglimiet verhoogde en geld pinde.