Bosschenaar met zonen opgepakt voor voertuigcriminaliteit

Agenten troffen in de omgeving van het Rompertcentrum de BMW aan, die van diefstal afkomstig bleek. De politie hield de auto in de gaten en toen deze ging rijden gingen agenten er achteraan. Uiteindelijk werd de auto op de LithseDijk gecontroleerd en hij bleek toen in het gezelschap van een tweede auto. Duidelijk was dat ze bij elkaar hoorden. De totaal vier inzittenden van de beide auto’s werden aangehouden, waarna bleek dat het onder andere ging om een vader met zijn zonen. In de BMW vonden agenten een hoeveelheid hennep. Verder bleek dat deze man er van verdacht wordt met criminele activiteiten een aanzienlijk geldbedrag te hebben verdiend. Reden waarom de officier van justitie in een ander strafrechtelijk onderzoek en machtiging had afgegeven tot beslaglegging op goederen van de verdachte.



Geladen vuurwapen in auto

Na de aanhoudingen deed de politie verder onderzoek in de woning van de verdachte. Daar vonden agenten een grote hoeveelheid goederen die er op duiden dat de man zich waarschijnlijk bezig houdt met voertuigcriminaliteit. Zo werden er voertuigonderdelen, kentekens en autosleutels aangetroffen. Met de bij de verdachte aangetroffen autosleutels in de hand gingen agenten in de buurt van de woning van de verdachte op pad. Ze troffen daarbij nog drie auto’s aan, waarvan de man de sleutels in bezit bleek te hebben. In een bestelauto vonden zij vervolgens een flinke sealbag hennep en een vuurwapen met munitie. Tevens troffen ze een vermoedelijk omgekatte personenauto en een mogelijk van diefstal afkomstige auto aan. De aangetroffen auto’s en andere goederen werden voor nader onderzoek in beslag genomen.



Afpakken

In het kader van afpakken van crimineel verdiend vermogen, legde de politie beslag op twee auto’s. Verder droeg de man een mogelijk kostbaar horloge. Ook die werd hem afgenomen. In zijn woning werden nog enkele andere, mogelijk dure horloges gevonden, waarop beslag werd gelegd. Een groot deel van alle criminaliteit wordt gepleegd met het oog op snel financieel gewin. Of het nu gaat om vermogensdelicten, drugshandel of fraude: in alle gevallen is geld de drijfveer van criminelen. Door dit geld van de criminelen af te pakken, raken we hen op een plek waar het pijn doet: in de portemonnee.



Nog vast

De hoofdverdachte en zijn oudste zoon zitten nog vast. De jongste aangehouden zoon is in verband met zijn leeftijd zondag na verhoor in vrijheid gesteld. De 15-jarige jongen die hen vergezelde is maandagochtend thuis in verzekering gesteld, wat concreet betekent dat hij zich te allen tijde beschikbaar moet houden voor het onderzoek, dat onverminderd doorgaat.