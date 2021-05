Getuigenoproep gewelddadige straatroof De Bilt

De straatroof werd gepleegd in het Boetzelaerpark, ter hoogte van de vijver. Hebt u iets verdachts gezien of gehoord? De politie komt graag in contact met mogelijke getuigen. Neem dan contact op via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier, waar u direct beeldmateriaal kunt uploaden. U kunt eventueel ook anoniem tippen via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.