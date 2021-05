Verdachte van drugsdealen aangehouden

In hetzelfde onderzoek werd in een woning in Leusden een 37-jarige vrouw aangehouden. Zij wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij de bereiding van de drugs. Het onderzoek startte in februari van dit jaar toen bij de politie gemeld werd dat de dealer zijn klanten lastig viel per sms met zijn reclame-berichten.



Mocht je in de omgeving signalen krijgen dat er dealers actief zijn, meld het bij de politie of via Meld Misdaad Anoniem.