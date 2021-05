Zes aanhoudingen en één overleden verdachte na overval waardetransport

Een Team Grootschalige Opsporing (TGO) is een onderzoek gestart. De rechercheurs zijn op zoek naar beeldmateriaal en informatie met betrekking tot dit incident. Weet u mogelijk meer? Neem contact op met 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Buurtbewoners die camera- of dashcambeelden hebben, kunnen deze via onderstaand tipformulier uploaden.