Twee mannen aangehouden voor dodelijk steekincident Rijswijkseweg

Bij het dodelijk steekincident op donderdagavond 6 mei kwam een 17- jarige man om het leven. Een Team Grootschalige Opsporing doet nog steeds onderzoek naar dit dodelijke steekincident. Het onderzoek is op dit moment in volle gang en meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Aanhoudingen

Op dezelfde avond van het dodelijke steekincident werden drie personen aangehouden. Een 21- jarige man uit Delft en een 20- jarige man uit Den Haag zitten nog steeds vast en staan vandaag voor de raadkamer. De 17-jarige vrouw uit Den Haag is inmiddels heengezonden en is geen verdachte meer in het onderzoek. Alle verdachten zitten in beperkingen. Dat betekent dat zij alleen met hun advocaat contact mogen hebben. De vandaag aangehouden verdachten worden op donderdag 20 mei voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Getuigen

Het onderzoeksteam komt nog graag in contact met mensen die op donderdagavond 6 mei rond 20.20 uur op de Rijswijkseweg bijzonderheden zijn opgevallen. Ook alle andere informatie in deze zaak is welkom. Heeft u informatie? Bel dan met 0800-6070. Anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. Informatie kan ook worden gedeeld via het onderstaande tipformulier.