Minderjarig slachtoffer mishandeling gezocht

Volgens de getuige stond de jongen in het tunneltje van de Randstadrail bij winkelcentrum Seghwaert te wachten en hij keek daarbij op zijn telefoon. De jongen droeg oordopjes. Een man kwam vanuit de Randstadrail aanlopen en begon vanuit het niets tegen de jongen te schreeuwen. Vervolgens sloeg de man de jongen met zijn vuist in het gezicht waardoor deze viel. De getuige wist met een omstander de man verder bij de jongen weg te houden.



De 30-jarige Hagenaar wordt donderdag 20 mei voorgeleid bij de rechter-commissaris voor twee eerdere mishandelingen en berovingen die dag. De politie Zoetermeer wil daarom graag in contact komen met dit minderjarige slachtoffer, zodat ook zijn zaak in het strafdossier meegenomen kan worden. Het minderjarige slachtoffer of zijn ouders kunnen zelf contact met de politie opnemen via 0900-8844.



Herkent u dit verhaal en weet u wie de jongen is? Neem dan contact op met de districtsrecherche van politie Zoetermeer op 0900-8844.