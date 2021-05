Help de politie misdrijven op te lossen en kijk naar Bureau Rijnmond

Het steekincident vond plaats aan het Berlagepad in Rotterdam. Daar is sinds vorige week al veel aandacht voor geweest via sociale media en ook deze week worden verdachten getoond in Bureau Rijnmond. Een aantal werden vorige week onherkenbaar getoond en die zullen nu herkenbaar in beeld komen. Anderen zullen nog onherkenbaar zijn en krijgen de kans zich te melden bij de politie.