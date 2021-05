Politie zoekt getuigen van brandstichting

Als de vrouw rond 23.50 uur in haar huiskamer zit, hoort zij ineens glas gerinkel. Als zij opstaat om te gaan kijken, wordt er door het gat in de ruit een onbekend projectiel de woning in gegooid. Er ontstaat een explosie waarbij de vrouw gewond raakt. Door de enorme knal van de explosie, zijn de buurtbewoners gealarmeerd en bellen zij de hulpdiensten.



Getuigenoproep

De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van deze explosie. Meerdere buurtbewoners hebben gezien dat de vermoedelijke daders wegvluchtten in de richting van de Dordtsestraatweg. Mogelijk zijn zij tijdens hun vlucht op een scooter gestapt.

Heeft u iets gezien of weet u meer over de explosie? Neemt u dan contact op met de opsporingstiplijn via 0800-6070 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. U kunt ook gebruik maken van onderstaand tipformulier.