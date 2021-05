Zes verdachten op 20 mei herkenbaar in Bureau Rijnmond

Op 13 mei werden de gezichten van vijftien verdachten in deze zaak al aan de kijkers getoond. Doordat ze mogelijk minderjarig waren, liet Bureau Rijnmond hun gezichten toen nog onherkenbaar zien. Zo kregen de jongeren de kans zich te melden, voordat hun gezichten alsnog herkenbaar werden getoond.



Identiteit

Van de vijftien verdachten is inmiddels bij negen de identiteit vastgesteld. Maar van zes anderen weten de politie nog niet wie ze zijn en zij komen nu dus herkenbaar in beeld. Ook zijn beelden van een 16e en 17e verdachte gevonden. Deze jongemannen worden voor het eerst en dus onherkenbaar getoond. Wie zijn ze?



Vechtpartij

De negen geïdentificeerde en acht (nog) onbekende verdachten waren alle betrokken bij een vechtpartij op 12 april. Op die dag raakte een 18-jarigeman levensgevaarlijk gewond toen hij bij deze confrontatie in Rotterdam werd gestoken. Het gebeurde rond 18.00 uur tijdens een vechtpartij op het Berlagepad tussen twee groepen jongeren.



Confrontatie

Op de bewuste maandag ging het 18-jarige slachtoffer met twee vrienden met de trein vanuit Amersfoort richting Rotterdam. Via social media was er onenigheid ontstaan met mensen uit Rotterdam. Eenmaal aangekomen op treinstation Rotterdam Alexander, liep het drietal in de richting van metrostation Oosterflank. Nog voor hun aankomst bij metrostation Oosterflank, verzamelde een grote groep jongens zich op het metroperron. Omstreeks 18.00 uur ontstond er een confrontatie tussen het drietal en de groep. Wat de aanleiding van deze confrontatie is, wordt nog door de politie onderzocht.|



Gestoken

Deze confrontatie leidde uiteindelijk tot een vechtpartij op het Berlagepad in Rotterdam, waarbij het slachtoffer in zijn zij werd gestoken. Hij is weggerend en zakte ongeveer 400 meter verderop in elkaar aan de Rinze Koopmanstraat in Rotterdam. Uiteindelijk bleek in het ziekenhuis dat de man levensgevaarlijk gewond was geraakt.



Bel de politie

Zes van de acht nog onbekende jongens worden in Bureau Rijnmond herkenbaar getoond. Een zevende en achtste verdachte eerst nog onherkenbaar. Weet u nu al wie deze jongemannen zijn? Bel 0900-8844 en vraag naar de recherche van district Rijnmond Oost of vul onderstaand tipformulier in. Anoniem bel je naar 0800-7000. Bureau Rijnmond wordt uitgezonden op TV Rijnmond en elk half uur tot de volgende dag 17.00 uur herhaald.

\