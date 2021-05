Politie vraagt u om hulp in onderzoek naar gevonden baby

Om het onderzoek verder te helpen, willen we graag een beeld krijgen van de omgeving van de vindplaats van de baby. Daarbij hebben we uw hulp nodig! Komt u wel eens op het park Wernhoutsburg aan de Kleine Heistraat, loopt u daar regelmatig een rondje met de hond, heeft u een vaste wandelroute? We horen het graag! Zelfs het kleinste detail zou ons al verder kunnen helpen in ons onderzoek.

Uiteraard vragen we u ook om zich te melden als u meer informatie over de baby of haar ouders heeft. We maken ons nog steeds zorgen om het welzijn van de moeder en willen haar graag hulp bieden.

Getuigen kunnen zich melden bij de politie op 0900-8844 of volledig anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Ook kunt u onderstaand tipformulier invullen.