Vijf woningen en kantoor doorzocht in onderzoek naar ‘criminele’ handelaren in exclusieve horloges

Breda, Rotterdam, Alblasserdam - In onderzoeken naar de georganiseerde misdaad in MW-Brabant en Zeeland komen steeds vaker handelaren in exclusieve horloges in beeld. Zij lijken daarin een faciliterende rol te hebben. In een lopend rechercheonderzoek naar enkele betrokkenen in deze handel zijn vandaag, woensdag 19 mei 2021, vijf woningen en een kantoorpand doorzocht. Er zijn onder meer 22 luxe horloges in beslag genomen. Ook werd in een woning in Rotterdam een vuurwapen aangetroffen. De 57-jarige bewoonster werd aangehouden.