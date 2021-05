Getuigen gezocht na incident

Vermoedelijk zijn bij dit incident een scooter en een donkergekleurde auto betrokken. Bent u die middag daar geweest en heeft u iets gezien of gehoord in de omgeving van de Maria van Nassaustraat? Zag u iets verdachts of heeft u beelden gemaakt in die omgeving (camera of dashcambeelden)? Laat het ons dan weten. U kunt bellen met 0900-8844 of laat uw informatie in het tipformulier hieronder achter. Door middel van dit tipformulier kunt u ook beelden meesturen.

2021192575 JS