Politie zoekt getuigen van straatroof

Rond 01.15 uur liep het slachtoffer naar zijn fiets op de Dammersweg toen hij door een groep van zes tot acht jongeren werd belaagd. Het slachtoffer werd geschopt en geslagen en vervolgens beroofd van zijn persoonlijke bezittingen. De jongeman kon wegkomen en is naar zijn vrienden gerend die verderop stonden waarna de politie werd gealarmeerd. Het slachtoffer werd gecontroleerd door ambulancepersoneel maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Getuigenoproep

De politie wil graag in contact komen met mensen die informatie hebben over deze straatroof. Hebt u rond 01.15 uur iets gezien of gehoord in de omgeving van de Dammersweg? Mocht u op een andere manier weten wie bij dit incident betrokken zijn? Neem dan contact op met de politie via het telefoonnummer 0900-8844. Informatie delen kan ook anoniem: bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

2021088298