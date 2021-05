Getuigen en camerabeelden gezocht voor onderzoek steekpartij

De gewonde jongen werd gisteren naar het ziekenhuis gebracht waar hij is behandeld aan zijn verwonding. Hij raakte rond 19.00 uur gewond. De politie zette het gebied af en onderzocht het gebied op aanwijzingen en sporen. Camerabeelden en getuigen kunnen ook een belangrijke bijdrage leveren aan het onderzoek. Heeft u iets gezien of gehoord of informatie over de aanleiding, neem dan alstublieft contact op met de politie. Dat kan via 0900-8844. Wilt u een anonieme tip doorgeven dan kan dat via M. op 0800-7000.



Heeft u beschikking over een beveiligingscamera of dashcam in de omgeving van de Diergaardesingel, Batavierenstraat, West-Kruiskade of het Kruisplein en is daarop iets te zien wat te maken kan hebben met dit steekincident, ook dan willen wij u vragen contact op te nemen met de politie.