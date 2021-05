Politie zoekt getuigen schieten Galileïlaan

De schietpartij zou om tien voor half twaalf zaterdagavond hebben plaatsgevonden op de Galileïlaan, vlakbij treinstation Zuid. De politie heeft al enkele getuigen gesproken die aangeven dat een groep onenigheid had waarbij op een gegeven moment geschoten is. De groep is daarna weg gerend. Agenten troffen op de plek van het schieten geen slachtoffer aan.



In de omgeving zijn vier personen aangehouden. Of zij daadwerkelijk betrokken waren bij het incident wordt nog onderzocht. Voor dit onderzoek is de politie op zoek naar camerabeelden uit de omgeving. Heeft u beschikking over een beveiligingscamera of dashcam in de omgeving van de Piersonstraat/ Galileïlaan en is daarop de ruziënde groep, het schieten of het wegrennen te zien, dan willen wij u vragen contact op te nemen met de politie via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. Wilt u een anonieme tip doorgeven dan kan dat via M. op 0800-7000.