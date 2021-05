Arrestatie na vernieling

De verdachte werd in een supermarkt aangesproken omdat hij goederen in zijn rugzak wilde stoppen. Het personeel vroeg hem om de winkel te verlaten. De verdachte vertrok zonder de spullen, maar buiten toonde hij een hamer aan het winkelpersoneel. Hij sloeg vermoedelijk daarmee een winkelruit in en sneed met een aardappelschilmes een vlag van een nabijgelegen winkel stuk. Een beveiliger overmeesterde de verdachte en droeg hem over aan de politie. De verdachte zit vast voor nader onderzoek.