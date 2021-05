Arrestatie woninginbraak op heterdaad

De bewoners in de Johannes Vermeerstraat overliepen zondagochtend rond 02u15 twee inbrekers in hun keuken. De daders vluchtten via de achtertuin weg. Agenten konden naar aanleiding van een signalement even later twee verdachten aanhouden. Het gaat om twee mannen uit Axel, 20 en 15 jaar. Zij zitten vast voor nader onderzoek.