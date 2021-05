Doden bij brand in Werkendam

De brand, die boven een bedrijf voor betimmeringen en interieurbouw woedde, werd even voor 08.00 uur gemeld door een omwonende. Direct werd er groots uitgerukt, waarbij er diverse hulpdiensten naar de locatie kwamen. Voor een gecoördineerde inzet van de hulpdiensten werd er GRIP 1 afgekondigd. De brandweer zette 200 tot 250 brandweerlieden en 33 voertuigen in, waaronder blusvoertuigen, hoogwerkers en een drone. Ook werd er gebruik gemaakt van een blusboot van de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Even later breidde de brand uit naar een naastgelegen appartement en het onderliggende bedrijf. Hoewel de bewoners van het naastgelegen appartement tijdig uit de woning wisten te komen, was het lot van anderen in het naastgelegen appartement lange tijd onduidelijk.