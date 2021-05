Dodelijk schietincident op Schuureikenweg

Rond 17.30 uur kwamen er verschillende meldingen van een schietincident bij de hulpdiensten binnen. Ter plaatse is het slachtoffer nog door ambulancepersoneel gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten.

Direct werd opgeschaald. De politie heeft een tactisch en forensisch onderzoek opgestart en is op zoek naar de verdachten van de schietpartij. Bij de zoekactie zijn onder andere speurhonden en de politieheli ingezet.

Om hoeveel verdachten het gaat, is niet bekend. Er is in ieder geval sprake van meer dan twee verdachten.

Wat de aanleiding en toedracht voor dit ernstige incident was, is nog niet bekend. Dat zal onderzoek moeten uitwijzen.

Getuigen

De politie vraagt getuigen, die op of rond 17.30 uur op en/of in de omgeving van de Schuureikenweg in Hoensbroek aanwezig waren en iets gezien hebben, zich te melden. Dat kan via 0900-8844. Mensen die de schietpartij gefilmd of gefotografeerd hebben, worden gevraagd deze beelden te uploaden. Dit kan via www.politie.nl

(NB: de identiteit van het slachtoffer wordt maandag in de loop van de dag bekend gemaakt).