Verzuimaanpak werpt vruchten af

Het uitgangspunt is eenvoudig maar doeltreffend. ‘Zoek contact met je ziekgemelde medewerker en ga met elkaar na wat nodig is om weer aan het werk te kunnen, al dan niet in aangepaste vorm.’ Aldus Peter Verschuur, die in 2018 werd aangesteld als programmanager verzuimaanpak. Het verzuim in zijn politie-eenheid Zeeland-West-Brabant lag toen ver onder het politiegemiddelde en was zelfs lager dan het landelijke verzuimcijfer.

‘Mensen worden helaas ziek, maar de keuze voor en de duur van verzuim wordt vaak beïnvloed door hoe goed iemand in zijn vel zit, of hij zijn werk nog leuk vindt en met zijn leidinggevende en collega’s door een deur kan. Bij leidinggevenden heerste lang de gedachte dat als iemand zich ziek had gemeld, je daar verder niets aan kon doen. Wel dus. Ga het gesprek aan.’