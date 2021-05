Man aangehouden op verdenking van witwassen en handel in verdovende middelen

De politie is naar aanleiding van een autobrand in 2020 een onderzoek gestart naar deze verdachte. Tijdens het onderzoek kwamen verdenkingen naar voren van de vermoedelijke handel in verdovende middelen en het witwassen van geld.

In de vroege ochtend van 18 mei heeft de politie een inval gedaan op een industrieterrein in Hilversum, waarbij de 30 -jarige verdachte uit Hilversum is aangehouden. Er is een hoeveelheid drugs bij de verdachte aangetroffen, een verboden wapen en een som contant geld. Het bedrijfspand waar de man is aangehouden, was illegaal ingericht als woning. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden tot sluiting.

De verdachte zal worden gehoord, het onderzoek naar deze zaak gaat verder.

Ondermijning

We spreken over ondermijning als faciliteiten in de bovenwereld gebruikt worden om zaken in de onderwereld mogelijk te maken. Door deze verwevenheid verzwakt onze rechtsstaat. Gemeenten, Openbaar Ministerie, politie en Belastingdienst trekken samen op om ondermijning tegen te gaan. We treden hierbij als eén overheid op omdat we op deze manier met zowel strafrecht, bestuurlijke maatregelen, toezicht, preventie en andere maatregelen effectief kunnen optreden tegen misstanden.

Ondermijning tegengaan kan de overheid niet alleen. Ziet u zaken die volgens u niet kloppen? Meld deze dan bij uw gemeente, wijkagent (via politie.nl) of via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.