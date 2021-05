Getuigen gezocht na brand

Er kwam een melding dat in de Wouwermanstraat een woning in de brand stond. De brand sloeg door naar meerdere woningen. Ruim 100 bewoners werden ondergebracht bij een opvanglocatie. Door de brand is flinke schade ontstaan aan het wooncomplex en omliggende panden. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand en is op zoek naar getuigen.

Heeft u informatie over de brand of beelden van de omgeving van de Wouwermanstraat? Neem dan contact op met de politie via 0900 - 8844 of anoniem via 0800 – 7000. U kunt ook uw beelden uploaden via ons tipformulier.