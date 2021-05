Rijverbod voor Kerkwervenaar

In de nacht van woensdag 19 op donderdag 20 mei omstreeks 00.15 uur zagen surveillerende agenten de man met hoge snelheid door Zonnemaire rijden. Hij kreeg een stopteken en voldeed daaraan in de Christinastraat in Zonnemaire. Agenten namen een blaastest van hem af. Hieruit bleek dat hij niet had gedronken. Ook deden ze een speekseltest bij de man. Hieruit bleek dat hij onder invloed was van THC en amfetamine.

Uit onderzoek bleek verder dat de man geen geldig rijbewijs had. Voor deze overtreding krijgt de man een bekeuring. Een arts kwam naar het politiebureau om een bloedmonster van de verdachte af te nemen. Dat monster wordt onderzocht door het NFI. Als er een uitslag bekend is dan neemt een officier van justitie een beslissing over de verdere afhandeling van de zaak.